Il centro di vaccinazione di prossimità istituito dal Comune di Biasca nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus per persone con più di 80 anni e ai loro conviventi over 75, sarà operativo da domani, martedì 26 gennaio. Coordinato dalla dottoressa Sabrina Guidicelli, la quale si avvarrà dei suoi colleghi che si sono messi a disposizione e che si alterneranno nelle prossime settimane per la somministrazione dei vaccini, il centro è stato predisposto nel blocco B dello stabile 1515 di proprietà del Patriziato, situato in via Giovannini e in prossimità della Piazza Centrale. L’accesso allo stabile sarà segnalato ma si raccomanda alle persone che si presenteranno per essere vaccinate di utilizzare la porta d’accesso a pianterreno (lato nord). Questo permetterà al personale di verificare i dati e rilevare la temperatura. Il personale dell’amministrazione comunale sta pianificando gli appuntamenti con chi si è già iscritto e si rinnova la raccomandazione a non presentarsi con troppo anticipo al centro per evitare assembramenti di persone. Chi non si è annunciato ai centri cantonali di Rivera, Ascona o Tesserete e corrisponde alla fascia d’età indicata sopra deve ora contattare la Cancelleria comunale (091/874.39.00).