Val Cama, ritrovato il corpo senza vita del giovane scomparso a Roveredo

Nel corso del pomeriggio di domenica in Val Cama è stata trovata la salma del giovane scomparso a fine aprile. Il 20.enne era stato visto l’ultima volta lo scorso 25 aprile presso il suo domicilio di Roveredo. Non avendo più sue notizie è stata allertata la Polizia cantonale dei Grigioni. Nei giorni successivi sono state effettuate delle ricerche ad ampio raggio nella regione con l’ausilio di elicotteri, droni e squadre che hanno perlustrato il terreno. Nella giornata di domenica due persone hanno ritrovato la salma dello scomparso in una zona impervia della Val Cama, poco distante dal ruscello Rià de Val Cama. Sono in corso gli accertamenti da parte del Ministero pubblico e della Polizia cantonale dei Grigioni per stabilire le cause e le circostanze del decesso.