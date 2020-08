Ad oltre un anno dal potenziamento, la copertura di telefonia mobile nelle località toccate dalla frana di Biborgo in Val Pontirone risulta tuttora insufficiente: «Nel nucleo di Fontana e all’interno delle cascine il segnale è debole e spesso totalmente assente. La costa di montagna che sale dai due ponti sul fiume Lesgiüna fino alla capanna di Cava, risulta totalmente oscurata». A scriverlo in un’interpellanza al Municipio di Biasca sono i consiglieri comunali Tiziano Lüthy e Paolo Signorelli, che fanno riferimento all’importanza del segnale di telefonia in relazione al sistema di allerta e del relativo piano di emergenza per il monitoraggio della citata frana, «sempre in movimento». Ora, rispetto a quanto l’Esecutivo aveva già risposto due anni fa, chiedono all’Esecutivo se continua a ritenere importante portare una copertura di rete mobile efficiente lungo la Val Pontirone, affinché i mezzi previsti nel piano d’emergenza possano allarmare la popolazione residente anche in piena notte. Inoltre, «dalla primavera 2019 ad oggi, quali sono state le azioni di pressione intraprese verso l’operatore Swisscom promesse dal Municipio?». I consiglieri comunali vogliono inoltre sapere se Val Pontirone è stata inserita nei piani di sviluppo e potenziamento della rete mobile, se vi sono state accelerazioni della frana dal 2015 ad oggi e se vi sono altri siti di pericolo frane sul nostro territorio, ed eventualmente come vengono monitorati.