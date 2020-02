Cambio alla testa della Valascia Immobiliare SA, la società proprietaria del nascituro stadio multifunzionale dell’Hockey club Ambrì-Piotta. Il nuovo presidente è Massimo Frigerio, il quale succede all’ex sindaco di Mendrisio Carlo Croci che nel gennaio 2018 era subentrato al compianto Angelo Gianini. All’origine del passaggio di consegne vi è il fatto che Croci è presidente del Consiglio di amministrazione della Raiffeisen del Mendrisiotto che fa parte del pool di banche che è venuto in aiuto all’HCAP. Quindi per evitare conflitti di interesse ha lasciato. L’altra grossa novità è il fatto che è entrato nella SA, in qualità di membro, Michel Volet, ex presidente del Friburgo Gottéron che ha regalato ai burgundi l’impianto Bcf Arena. «Un uomo di grandissima esperienza che saprà di sicuro darci i consigli giusti», rileva interpellato dal CdT il presidente Filippo Lombardi. Il quale aggiunge che i lavori per la moderna Valascia «stanno proseguendo molto bene, secondo la tabella di marcia»

I due anni di Carlo Croci alle redini della Valascia Immobiliare sono stati senza ombra di dubbio molto intensi. Unitamente agli altri membri del CdA ed al presidente dell’HCAP Filippo Lombardi ha svolto un lavoro importantissimo per gettare le basi per la tanto attesa realizzazione della nuova arena biancoblù progettata dall’architetto Mario Botta; investimento di 51 milioni di franchi circa, verrà inaugurata nell’estate 2021. Riunioni, incontri, trattative con le banche, discussioni, il tutto per trovare la linfa finanziaria indispensabile per poter finalmente aprire il cantiere, ciò che è avvenuto il 29 aprile 2019 dopo il simbolico colpo di piccone del 22 dicembre 2018. Ora la palla (o, meglio, il disco, per stare in tema) passa all’attuale vicepresidente del CdA dell’HCAP SA Massimo Frigerio. Una persona da sempre vicinissima al club che sicuramente saprà operare al meglio per realizzare il sogno dei tifosi.