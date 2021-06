Il «Messaggio di pace» realizzato da Fra Roberto e collocato nel cimitero di Giubiasco è stato oggetto negli scorsi giorni di un atto vandalico. La Città ha nel frattempo già provveduto a denunciare l’accaduto sporgendo denuncia contro ignoti. Parallelamente il danno, segnalatoci da un nostro lettore, è stato annunciato all’assicurazione. Ora si sta provvedendo alla riparazione della composizione di otto vetrate che il religioso donò nel 2016 all’allora Comune di Giubiasco. L’operazione non è così semplice in quanto l’opera d’arte è realizzata con un vetro speciale. Difficile stabilire esattamente quando l’atto vandalico possa essere stato perpetrato. Di sicuro vi è che durante la notte il cimitero è chiuso, ma non si può escludere che chi ha danneggiato l’opera di Fra Roberto possa aver scavalcato il cancello approfittando dell’oscurità. Non trova invece conferma l’altra segnalazione del nostro lettore secondo il quale i viali del camposanto siano utilizzati da alcuni ragazzi per delle scorribande in bicicletta.