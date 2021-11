Vanno all’asta 18 chilogrammi di fiori. Ma non sono «normali», per così dire, e soprattutto chi vuole acquistarli deve sborsare almeno 20.000 franchi. Incanto decisamente particolare quello che andrà in scena martedì 30 novembre, dalle 14, nella sala polivalente del Centro regionale dei servizi a Roveredo. Verranno battuti dei fiori CBD, ossia contenenti cannabidiolo, che in Svizzera non è soggetto alla Legge sugli stupefacenti poiché non ha un effetto psicoattivo comparabile.

I vari prodotti sul mercato

Nella Confederazione sono molti i prodotti in commercio. Oltre alle materie prime (ovvero sostanze o preparati, come appunto i fiori o la polvere di canapa ad alto contenuto di CBD), troviamo infatti «estratti in forma di oli o paste come pure prodotti pronti per l’uso, quali capsule, integratori alimentari, liquidi per sigarette elettroniche, succedanei del tabacco da fumo, oli profumati, gomme da masticare e pomate, a volte proposti come prodotti per la cura del corpo», precisa l’Ufficio federale della sanità pubblica in un rapporto pubblicato lo scorso aprile.

Le raccomandazioni degli esperti

L’asta riguarda i beni mobiliari di una società anonima con sede in Mesolcina costituita di recente. In pratica chi parteciperà all’incanto potrà aggiudicarsi circa 18 chili di fiori CBD. Non sappiamo naturalmente lo stato di conservazione della merce. Il cannabidiolo, l’abbiamo detto in precedenza, non è soggetto alle leggi elvetiche. «Ma ciò non significa che possa essere aggiunto a piacere a qualunque preparato o pubblicizzato in maniera arbitraria», specifica Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Soprattutto alla luce del fatto che, puntualizza l’Ufficio federale della sanità pubblica, «nella maggior parte dei numerosi settori di applicazione riportati su Internet, il potenziale terapeutico del CBD non è stato ancora scientificamente provato o lo è stato in modo insufficiente».

