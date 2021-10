«Certo che i cambiamenti dell’ultimo mezzo secolo non sono pochi; l’aerodromo militare e l’arsenale militare sono stati man mano smantellati, le maestranze impiegate nella costruzione della galleria del San Gottardo e dell’autostrada rimaste nella regione per un decennio a opera terminata si sono trasferite altrove, con la chiusura di un noto albergo anche le colonie estive sono sparite». È un pensionato luganese, che preferisce restare anonimo, il primo a rispondere all’appello lanciato oggi dalla nostra redazione: la valle Leventina è a una svolta? E questo in virtù degli importanti cantieri all’orizzonte.

«Tipico villaggio di montagna»

L’uomo, per oltre 10 anni, ha trascorso almeno un mese ad Ambrì durante gli anni Settanta ed Ottanta. Ricorda un «villaggio di montagna con diversi negozietti, alberghi e ristoranti ubicati principalmente lungo la strada cantonale che porta da Ambrì sotto a Piotta dove si incontrava soprattutto gente di paese gentile e accogliente. Non mancavano gli esercenti birichini, che quando arrivavano i cittadini che dovevano svolgere il corso di ripetizione presso l’aerodromo militare alzavano i prezzi delle vettovaglie e bibite. Ciò come quasi in tutti» i paesi in alta quota, rammenta il nostro lettore.

Che, gettando lo sguardo in prospettiva, suggerisce ad esempio di potenziare la pista di fondo «con dei percorsi che portano da Dalpe, Prato Leventina e Rodi-Fiesso fino ad Airolo e se si vuole verso la Valle Bedretto, percorso che purtroppo per varie ragioni non è mai stato realizzato o valorizzato in seno alle altre possibilità che offre la regione».

Tante idee per lo svago

Di più. Il pensionato auspica un utilizzo della piana dell’ex aerodromo durante il periodo invernale per attività di svago, mentre in estate non vedrebbe male un minigolf: «Non da sottovalutare sono le molteplici possibilità che offre tutta la regione alpina a 360 gradi per delle bellissime escursioni le quali, in parte, potrebbero essere completate, per le persone meno agili, su dei tratti percorribili, con delle piccole carovane trainate da cavalli, come in diversi luoghi del Canton Friburgo».

«Coraggio e tenacia»

Per Quinto, l’abbiamo scritto oggi, la Gottardo Arena è come aver fatto il sei al Lotto. Per il nostro lettore la moderna pista dell’HCAP progettata dall’architetto Mario Botta, per contro, ha «certamente causato per tutti gli esercenti un’ulteriore perdita d’attività durante le partite di hockey e conseguente chiusura di quasi tutti i ristoranti». Infine un messaggio di buon auspicio: “Importante è non mollare e con coraggio e tenacia spremere tutti i cervelli per sviluppare delle idee atte a trovare delle soluzioni fattibili a riproporre lo sviluppo di questa bella regione. Guardate verso lo sviluppo di simili regioni d’Italia e poi sicuramente si troverà quello che si cerca».

