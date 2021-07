«La vertenza avviata dalla AT SA lo scorso autunno mirava ad ottenere un risarcimento di 4,6 milioni per le spese da lei sostenute per un progetto turistico-alberghiero mai realizzato (ossia le Terme; n.d.r.). Chiedeva anche l’adozione di una misura supercautelare che doveva imporre uno stop allo sviluppo del progetto di villaggio turistico (Sun Village Acquarossa) attualmente in fase di progettazione definitiva e che ha già ottenuto la licenza per il piano di quartiere», si legge nella nota.