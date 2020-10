È andata in mille pezzi la porta vetrata del chiosco che si trova in viale Stazione 18 a Bellinzona. Ignoti si sono introdotti nel negozio attorno alla mezzanotte, riporta LaRegione, ma non è ancora noto se è stato rubato qualcosa e a quanto ammonterebbe la refurtiva. Sul posto, per le verifiche del caso, sono intervenute tre pattuglie della Polizia cantonale e una della Polizia comunale. L’inchiesta, oltre che a scoprire dettagli inerenti l’eventuale bottino, mira a risalire all’identità del o degli autori. Si cercano testimoni.