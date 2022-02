La Società Rabadan di Bellinzona in questi mesi così particolari ha portato avanti un importante lavoro di rinnovamento e attualizzazione del sito Internet (www.rabadan.ch). Il risultato è originale visto che si tratta di una homepage in dialetto. Questa particolarità è stata ricercata e voluta in modo da valorizzare le tradizioni e ribadire il forte radicamento del carnevale nel territorio. Ma non è tutto. Infatti la società, ben cosciente del fatto che la fama dei bagordi va ben oltre i confini cittadini, cantonali e nazionali, offre la possibilità di consultare la pagina anche (ed ovviamente) in italiano, francese, tedesco ed inglese.

L’ultima chicca riguarda la versione in lingua romancia attualmente in fase di finalizzazione. Così come il carnevale Rabadan figura sulla lista UNESCO delle tradizioni viventi in Svizzera, pure il romancio rappresenta un patrimonio per l’intera Confederazione. Un patrimonio quest’ultimo che Rabadan, nel suo piccolo, desidera promuovere e far conoscere. Si punta, infine, anche sui social media.