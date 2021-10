Via i fili elettrici dal nucleo del paese

Riprendere i lavori che erano stati sospesi per evitare contrasti con le opere necessarie alla realizzazione del piano di mobilità scolastica e con lo studio per l’introduzione di zone a velocità limitata a 30 chilometri orari. È quanto intende fare la prossima primavera il Municipio di Riviera nel nucleo del quartiere di Iragna, tenuto conto che i due progetti si trovano ora in fase avanzata di sviluppo. Per questo chiede al Consiglio comunale di dare luce verde ad un credito di 816.000 franchi. Si aggiunge a quello ammontante a 1,34 milioni già votato nel 2016 dal Legislativo dell’allora Comune di Iragna per la sistemazione delle strade del nucleo compresa la sostituzione delle canalizzazioni e della rete idrica. Nel frattempo si è presentata l’occasione di dare ulteriore lustro al nucleo...