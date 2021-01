Via libera ai conti (consuntivo 2019 e preventivo di quest’anno) dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR BAT). Essendo impossibilitati a riunirsi a causa della pandemia, 174 soci si sono espressi in via epistolare nelle scorse settimane, dando luce verde ai quattro punti all’ordine del giorno. Il consuntivo consolidato 2019 presentava un risanamento dei conti dell’OTR BAT, grazie ai risultati dell’enorme lavoro svolto con l’aggiornamento applicando i parametri definiti dalla Legge sul turismo.

Questo ha portato ad avere maggiori ricavi da poter investire, da una parte, nelle attività correlate ai compiti di legge quali manutenzione sentieri, assistenza al turista, marketing, promozione del territorio e sostegno a manifestazioni; dall’altra in rilevanti e nuovi progetti turistici. Per quanto riguarda invece il preventivo 2021 è stato redatto in maniera prudenziale in un momento storico di grande incertezza circa l’evoluzione pandemica in corso.