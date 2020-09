Via libera al credito di 8,75 milioni di franchi per i lavori di ripristino della strada forestale che conduce ai Monti di Laura. L’hanno data domenica in votazione popolare i cittadini di Roveredo. I voti favorevoli sono stati 860, quelli contrari 193. Sì a larga maggioranza anche al regolamento che introduce l’uso a pagamento della strada per i veicoli a motore.