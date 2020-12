L’approvazione dei piani del progetto del semisvincolo autostradale di Bellinzona (per la parte di competenza federale) è cresciuta in giudicato. Lo ha comunicato di recente la segreteria generale del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC, annuncia oggi l’Ufficio federale delle strade (USTRA). Grazie a questa decisione USTRA potrà quindi avviare nel corso del 2021 le procedure di messa in appalto delle opere, con l’obiettivo di dare avvio ai lavori nel 2022. Il futuro semisvincolo di Bellinzona, lo ricordiamo, prevede la costruzione di una rotonda in territorio di Monte Carasso/Bellinzona e di due rampe di raccordo all’autostrada da e per sud, allo scopo di alleggerire il traffico da e per Lugano/Locarno sulle due sponde del fiume Ticino (strade cantonali). L’esecuzione sarà coordinata con le opere di competenza cantonale, la cui crescita in giudicato dell’approvazione di progetto è attesa prossimamente.