Per poter realizzare le due nuove rotonde che regoleranno e miglioreranno la fluidità del traffico in uscita dall’autostrada e sulla strada cantonale Bellinzona-Locarno allo svincolo di Bellinzona Sud si rendono necessarie delle attuare delle deviazioni provvisorie all’esterno delle aree di lavoro, in modo da poter garantire sempre la viabilità senza chiusure di corsie. Nella notte fra oggi, martedì 16, e domani, mercoledì 17 giugno, verrà quindi messa in esercizio una rotonda provvisoria presso il nodo ovest (verso Locarno), dove si circolerà fino a fine settembre. In seguito, nella notte fra giovedì 18 e venerdì 19 giugno al nodo est (lato Bellinzona) verranno dismessi i semafori attualmente presenti e verrà messa in esercizio la viabilità provvisoria che rimarrà operativa fino a fine agosto. Il programma dei lavori potrebbe subire delle modiche a dipendenza delle condizioni meteorologiche. L’ufficio federale delle strade cercherà di limitare al massimo i disagi. S’invita l’utenza alla prudenza e al rispetto della segnaletica di cantiere.