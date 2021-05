Viaggiava con due etti di droga: arrestato un 27.enne albanese

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 6 maggio, nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Lugano, è stato arrestato un 27.enne albanese residente in Albania. L’uomo è stato fermato in territorio di Camorino e la perquisizione della vettura che guidava ha permesso di rinvenire circa due etti di droga (eroina e cocaina). L’uomo è sospettato di aver preso parte a un importante traffico di stupefacenti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di ripetuta entrata e soggiorno illegale.