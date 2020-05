Viaggio in una città sicura tra Fido e pochi accattoni

La «radiografia» di una città non si limita esclusivamente all’elenco dei progetti realizzati o in fase di concretizzazione, all’evoluzione demografica, all’andamento del gettito fiscale oppure alle spese per singolo dicastero, solamente per citare alcune delle voci più frequenti quando si manda all’archivio un anno. No, c’è dell’altro. Per farsi un’idea di come «funziona» Bellinzona - perché è della capitale che stiamo parlando - può essere utile riferirsi (anche) alle statistiche di polizia. È quello che abbiamo fatto, andando a spulciare cifre ed informazioni contenute nel Consuntivo 2019 illustrato dal Municipio mercoledì (si veda il CdT di ieri). E vuole altresì essere un ringraziamento agli agenti della Comunale che tanto si impegnano per garantire l’ordine pubblico sull’arco delle 24 ore, quotidianamente, con un effettivo in «costante evoluzione, ma ancora insufficiente per rapporto ai parametri fissati dal Cantone», si legge a pagina 35.

I migliori amici dell’uomo

Il primo dato che balza all’occhio è quello delle contravvenzioni intimate. Rispetto agli anni precedenti, si registrano due aumenti importanti e un calo altrettanto rilevante. Il primo riguarda l’inosservanza della Legge sui cani. La Città ha adottato la nuova ordinanza che disciplina responsabilità e comportamento dei proprietari e dei detentori di Fido ad inizio novembre 2017. In quell’anno si segnalavano 23 multe; salite a 27 nel 2018 e a 37 nel 2019. Mentre negli anni dal 2013 al 2016 la media annuale era di 12. In secondo luogo sono cresciuti gli episodi di vandalismi e/o littering e relativi all’ordine pubblico in generale. Limitandoci ai primi tre anni dell’aggregazione, ecco che si è passati dai 25 del 2017 ai 23 dell’anno seguente, per arrivare ai 47 degli ultimi dodici mesi. Quello dei rifiuti gettati per terra, in particolare, è un problema che dà molto fastidio alla popolazione; un sondaggio effettuato esattamente un anno fa dal Gruppo d’interesse per un ambiente pulito aveva evidenziato che ben l’87% dei bellinzonesi si sente disturbato dai rifiuti abbandonati. Il Municipio, va detto, tanto sta facendo in materia di sensibilizzazione, ma forse il messaggio non è ancora passato come si auspica. Per quanto concerne i vandalismi, all’origine dell’aumento potrebbe esserci il fatto che il territorio è ora più ampio a seguito della fusione.

Veniamo alla drastica diminuzione delle contravvenzioni per accattonaggio: nel 2017 erano state 100, nel 2018 poco più della metà (55), nel 2019 soltanto 22. In questo caso che fa stato è la Legge cantonale sull’ordine pubblico entrata in vigore nel luglio 2016. Non è raro imbattersi, fra le vie della Città, in persone si presume provenienti dai campi nomadi della Lombardia che chiedono l’elemosina ai passanti. Agli agenti non resta altro che registrarne le generalità e comminare loro una multa, che nella maggioranza dei casi non possono però pagare... non avendo soldi. Per il resto fra le altre fattispecie (rumori molesti negli esercizi pubblici e nelle case, musica troppo alta nei bar, fuochi all’aperto, ecc.) non si segnalano scostamenti degni di nota. A parte forse l’inosservanza della legislazione sui taxi: in due anni si è passati dai 17 casi del 2017 ai 6 dell’anno scorso.

Ordine pubblico, tutto OK

Nelle prossime righe ci concentreremo sulla statistica degli interventi della Polizia comunale. La parte del leone la fanno i pattugliamenti in senso lato, ossia per il controllo del territorio e della circolazione nonché i servizi di pattuglia. Il dato complessivo per il 2019 (39.741) è pressoché identico a quello del 2018 (39.368). Seguono i Servizi interni (rispettivamente 11.184 e 11.389) e gli interventi per ripristinare l’ordine pubblico, in diminuzione negli ultimi dodici mesi (7.722 contro i 8.751 del 2018). Non potendo fare un elenco esaustivo, ci limitiamo ad attirare la vostra attenzione su altre cinque voci; le liti e/o risse (273 interventi nel 2019, 319 nel 2018), il fermo ed il controllo di persone (371 contro i 410 del 2018), la constatazione di danneggiamenti o atti vandalici (96 rispetto a 104), il disturbo della quiete (gli agenti hanno dovuto entrare in azione 70 volte nel 2019, 63 l’anno precedente) e gli interventi per canapa e derivati (27 contro i 14 del 2018). Sono scese le richieste o segnalazioni di privati (dalle 2.285 del 2018 alle 1.882 del 2019) e quelle della Cantonale (da 1.893 a 1.744).

Quasi 180 controlli radar

Gli incassi dei parcheggi hanno confermato l’aumento che si registra dal 2017, raggiungendo l’anno scorso quota 1,72 milioni (in leggera diminuzione rispetto al 2018). Flessione lieve anche per i proventi dell’autosilo Cervia: da 701.788 franchi a 685.287, l’importo più basso dal 2013. In crescita significativa, per contro, gli introiti per le infrazioni di parcheggio, salite dai 13.500 franchi del 2018 ai 17.280 dell’anno scorso (il dato più importante dal 2015). I controlli radar sono stati 177 e hanno fruttato oltre 254 mila franchi.

