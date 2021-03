Abolire Il servizio di vendita delle carte giornaliere FFS da parte delle cancellerie comunali non ha senso. Ne è convinta la consigliera comunale Lisa Boscolo che a nome del gruppo dell’Unità di sinistra chiede al Municipio di Bellinzona se intenda opporsi alla decisione di Alliance Swiss Pass, che coordina questo servizio, di non più proporre questo servizio dal 2023. Per anni, annota Lisa Boscolo, la vendita di carte giornaliere da parte dei Comuni ha dato a molte persone l'opportunità di scoprire la Svizzera o semplicemente di viaggiare a prezzi ragionevoli. Nel 2018, riporta l’interpellanza, sono state vendute 1.819 carte entrate che ammontavano a quasi di 77.000 franchi; nel 2019 c’è stato in un incremento notevole, con 8.287 carte vendute ed un incasso di 351.486 franchi. «Il Piano d’azione comunale di recente approvazione - rammenta inoltre Lisa Boscolo - punta sulla complementarietà del trasporto pubblico per una migliore qualità di vita in città e si impegna per rendere quest’ultimo il più attrattivo possibile, con l’implementazione di molteplici forme di connessioni intermodali». Ritenendo non credibili gli argomenti portati da Alliance Swiss Pass quale giustificazione per la soppressione del servizio, Lisa Boscolo domanda al Municipio se intende trasmettere la propria opposizione agli attori interessati, in particolare alla stessa Alliance Swiss Pass, alle FFS e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.