Villa Bonetti non fa gola a nessuno

Aperta e subito chiusa. L’asta pubblica di Villa Bonetti è andata deserta. Nessuno si è infatti presentato giovedì mattina nella sala incanti dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona per aggiudicarsi la storica e lussuosa. All’ufficiale Fernando Piccirilli non è quindi restato che dichiarare deserto l’incanto pubblico. A dire il vero all’asta non è andata l’intera villa, ma solo la metà, dal valore peritale di 3,8 milioni di franchi, di proprietà di un noto imprenditore della regione. L’altra metà appartiene alla moglie la quale, nel caso in cui fosse stata presentata un’offerta, avrebbe potuto far valere il diritto di prelazione, cioè acquistare la metà della villa di proprietà del marito per la stessa somma. Questo in teoria. Nella pratica, come detto, di offerenti nella sala incanti dell’Ufficio esecuzioni di Bellinzona nemmeno l’ombra. Lo stesso dicasi per l’altra proprietà dell’imprenditore battuta all’asta, una seconda villa situata a Galbisio costruita da un compianto ex municipale della Turrita. Anche in questo caso all’incanto vi era la metà dell’abitazione dl valore peritale di 1,6 milioni di franchi.