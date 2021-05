«Che barba. Cosa ci sarà poi di così interessante nel guardare tutti quei quadri appesi al muro. Se poi è arte moderna non ci capisco un’acca». È questo il tipo di pubblico a cui punta la nuova iniziativa concepita dalla direttrice del Museo di Villa dei Cedri Carole Haensler. Un pubblico composto da chi ritiene noiosa la visita ad una pinacoteca, a meno che i quadri esposti non siano di artisti arcinoti, oppure chi considera la cultura riservata ad una ristretta élite di intenditori. Più precisamente detto, tra il serio ed il faceto, a persone affette da «museofobia» (questo è il nome della proposta), ovvero della paura morbosa di oltrepassare la soglia di un’istituzione museale. «Il nostro obiettivo è proprio quello di far scoprire il museo a chi non pensa nemmeno lontanamente di entrarci...