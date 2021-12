«Aprire le porte a diverse manifestazioni, non necessariamente mostre e occasioni espositive figurative, renderebbe giustizia all’obiettivo iniziale di dare al Comune uno spazio veramente pubblico, godibile su più piani, a favore degli abitanti, senza preclusioni di cultura e di formazione». Nell’esaminare il mandato di prestazione 2022-2024 a favore dell’Ente autonomo Bellinzona Musei la Commissione della Gestione suggerisce una maggiore apertura di Villa dei Cedri. Con Brenno Martignoni Polti come relatore, lo fa approvando il contributo globale annuo di 1,09 milioni di franchi in vista del voto del Legislativo ma, appunto, affermando di voler mantenere «occhio vigile su come l’Ente autonomo saprà fare luce sul proprio contesto operativo». Come? «Staccandosi dall’idea originaria di Civica galleria d’arte, imboccando altre vie, magari, finanche, non condizionate dalla ristretta denominazione di “Museo” - sottolinea la maggioranza commissionale - La via potrebbe essere quella, già esplorata, di incrementare le collaborazioni con altre realtà analoghe. Di certo, la Villa e i suoi complementi logistici contingenti dovrebbero maggiormente assorbire le dinamiche degli eventi cittadini».