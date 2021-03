«Violentata? No, sapeva ciò che stava facendo»

Va prosciolto il dominicano a processo da stamattina con l’accusa di aver approfittato sessualmente di una giovane nel gennaio del 2015 in discoteca a Castione. È quanto chiesto dalla sua patrocinatrice, l’avvocatessa Alix Manconi. Sollevando il principio «in dubio pro reo», ha sottolineato che non è stato possibile provare oltre ogni dubbio che la ragazza fosse semi-incosciente al momento del rapporto sessuale, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico Moreno Capella che in mattinata aveva chiesto 3 anni e 10 mesi di carcere. Un testimone, ha ricordato la difesa, ha affermato che l’imputato e la giovane, sulla ventina, si fossero appartati in modo consenziente e apparentemente lucido in quel venerdì notte. Ha poi aggiunto che anche i messaggi scambiati tra la presunta vittima e una sua amica l’indomani farebbero pensare che nel momento in cui i due si sono appartati, sapevano entrambi cosa volevano e cosa stessero facendo. L’avvocatessa Manconi ha citato pure altri elementi che andrebbero a favore dell’imputato, tra cui i comportamenti della ragazza, a suo dire dimostratasi tutt’altro che riluttante. La difesa ha poi aggiunto che, nonostante i precedenti anche per botte, il suo assistito non è un violento e nel frattempo è cambiato, è maturato e negli ultimi anni non ha più avuto a che fare con la giustizia. Inoltre ha già pagato pure socialmente, essendo da allora additato come stupratore. Come detto ha quindi chiesto il proscioglimento da questa accusa, oltre che una massiccia riduzione della pena per quanto attiene agli altri reati, quelli ammessi.