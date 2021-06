Quei «letti freddi» non scottano per davvero

IL CASO

Il Tribunale federale conferma la proporzionalità della tassa fatturata dall’Organizzazione turistica regionale alla proprietaria di una residenza di vacanza in Leventina - Per i giudici di Mon Repos non lede i principi di uguaglianza e della parità di trattamento: «Si tratta di un’imposta ragionevole e non arbitraria»