Era già noto alla giustizia ticinese sin da ragazzo, ed è poi stato condannato più volte per reati di vario genere - furto, lesioni, aggressione, droga, minaccia - sino al gennaio del 2015 quando venne arrestato con l’accusa di aver approfittato sessualmente di una ragazza di circa vent’anni nel bagno di una discoteca a Castione. Oramai superati i 30 anni, oggi il dominicano è in aula a Lugano per rispondere di un’accusa che definisce ingiusta. Il giudice Amos Pagnamenta lo ha inizialmente interrogato in merito al suo percorso travagliato, che lo ha portato ad accumulare numerosi debiti, e ad avere tre figli dopo i fatti del 2015 nell’ambito di una relazione nel frattempo terminata. Dopodiché si è passati alla vicenda di quella sera. Le condizioni di entrambi, ha spiegato, erano euforiche, tipiche di una serata di divertimento. L’imputato, con fare determinato, ha sottolineato che la ragazza le sembrava in sintonia con i suoi intenti, avendole tra l’altro raccontato di essersi appena lasciata col ragazzo e di assumere la pillola anticoncezionale. «C’è stata alchimia, non sono il tipo che si approfitta delle ragazze», ha aggiunto. Ma perché la giovane avrebbe dovuto inventarsi questa storia? «Da quello che sono venuto a sapere dopo, lei voleva recuperare il rapporto col suo compagno». Pur ammettendo che entrambi avevano bevuto, ha negato che lei potesse essere addirittura vicina all’incoscienza, tanto da poi dover essere soccorsa da un’ambulanza.