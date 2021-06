Ottava edizione per il SobrioFestival. S’inizia sabato 10 luglio alle 18 nella chiesa di San Lorenzo con la violinista Francesca Bonaita e la pianista Martina Consonni, giovanissime artiste applaudite lo scorso anno in occasione della visita della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga a Casa Mahler. Domenica 11 luglio, stesso orario e stesso luogo, toccherà alla contrabbassista Klaudia Baca ed al pianista Leonardo Nevari, autore di «A», una particolare composizione che sarà presentata nella frazione di Faido in prima assoluta.