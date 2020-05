Virus e asintomatici, una «radiografia» del Moesano

Il fattore-asintomatici nella diffusione del virus nel Moesano, una regione particolarmente toccata dalla pandemia. Lo determinerà uno screening sierologico che verificherà la presenza di anticorpi quale risposta immunitaria al coronavirus in oltre 700 persone, di cui la metà costituita da personale sanitario attivo a livello locale. Come spiegato oggi pomeriggio a San Bernardino dalle autorità, i prelievi di sangue sono già stati effettuati e i risultati si avranno la prossima settimana. Il già elevato tasso di contagi nella regione (10 su 1.000 abitanti) è dunque verosimilmente destinato a salire comprendendo tutte quelle persone che hanno contratto il virus praticamente senza accorgersene. Gli asintomatici, appunto, fenomeno che potrebbe ad esempio spiegare l’importante diffusione della malattia nelle case per anziani. Una lezione da trarre in chiave futura, nel Moesano come altrove.

«Zero contagi dal 3 maggio»

È un momento positivo e si spera che continui, ha affermato il capo dello stato maggiore di condotta della Regione Moesa Moreno Monticelli facendo riferimento al basso tasso di contagi in Svizzera negli ultimi giorni, idem per il Moesano dove i casi accertati sono stati 109 (oltre la metà nelle case anziani tra ospiti e personale) e 15 decessi, ma nessun nuovo contagio registrato dal 3 maggio. Monticelli ha ricordato come questo organo di crisi sia un unicum a livello cantonale grigionese: costituito il 13 marzo all’inizio dell’emergenza, ha permesso di adottare delle decisioni prese da altre autorità cantonali, pur sempre con il benestare di Coira. Uno sforzo che ha dato i suoi frutti, e che tramite un rapporto finale si intende migliorare in ottica futura. Anche alla luce del citato screening in corso.



La necessità di tracciare

Anche qui la lotta contro il nuovo coronavirus non è per nulla finita. Un po’ perché bisognerà mantenere alta la guardia. Un po’ perché occorrerà farsi trovare pronti ad eventuali altre ondate di contagio. Ora, quindi, il test, voluto anche perché la regione e stata colpita dalla malattia “in modo proporzionalmente maggiore” rispetto al Ticino: nel Moesano si superano i 10 positivi per 1.000 abitanti.

Il dottor Jihad Chebaro dello stato maggiore di condotta del Moesano ha ricordato come l’emergenza sia stata fortissima: è stato un trauma per tutti, e non sapevamo nulla di questo virus. Ha poi sottolineato come ci potrebbero essere ulteriori ondate. Che fare nelle prossime settimane, quindi? Tracciare i contatti degli eventuali nuovi pazienti, rintracciando le persone e seguirle in contatto con il medico cantonale.

Il test

Lo screening voluto dallo stato maggiore moesano viene effettuato sotto il cappello del progetto “Capitale salute” già in atto da anni nella regione. Si mira a conoscere le modalità di trasmissione del virus in una zona non urbana. Lo stato maggiore ha infatti chiesto a Capitale salute, rappresentato dal dottor Franco Muggli, di offrire questa opportunità anche ad altri gruppi di persone qui residenti, oltre a quelle già testate sul loro stato di salite generale negli scorsi anni. La risposta è stata positiva. Si è ritenuto giusto allargare l’indagine a uno specifico target, ovvero gli operatori sanitari. Essi sono stati integrati, su base volontaria, nel protocollo scientifico previsto dal progetto. Commovente, è stato sottolineato, l’adesione a questa iniziativa. Alla fine i campioni potrebbero essere quasi 800.



I dati

Nel Moesano i contagi sinora registrati come detto sono 109, di cui il 55% donne. Il 47% sono ospiti di case anziani, il 21% personale impiegato nelle stesse, e il restante 35% tra la popolazione. Nelle case di riposo è stato contagiato il 29% dei degenti (pari a 51 anziani); qui, tra i positivi il 23% è poi purtroppo deceduto. Uno choc, è stato evidenziato.



«Grazie a tutti»

Il presidente della Regione Moesa Christian De Tann ha ringraziato tutti per la collaborazione durante la pandemia, in una lotta comune, e ha espresso la propria solidarietà alle persone colpite dalla malattia o da un lutto. A ringraziare è giunto a San Bernardino anche Martin Bühler, capo dello stato maggiore di condotta cantonale grigionese.

