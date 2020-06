Il coronavirus ha toccato solo marginalmente la popolazione del Moesano. Questo indicano i risultati dei test sierologici cui è stato sottoposto un campione di 426 persone che già partecipano al progetto «Capitale Salute» avviato nel 2015 per valutare come si modificano alcuni aspetti della salute in rapporto ai cambiamenti delle abitudini di vita nell’arco di vent’anni. Risultati presentati venerdì pomeriggio a Mesocco da Christian De Tann, presidente della Regione Moesa, dal dottor Franco Muggli, responsabile del progetto «Capitale Salute», e da Marina Jamnicki Abegg, medico cantonale del Grigioni. Ebbene, il test sierologico è risultato positivo per 11 di queste 426 persone, ossia nel 2,6% dei casi: un dato, questo, che collima con la percentuale stimata per l’intero territorio nazionale. Il test è risultato positivo per otto donne e tre uomini di età compresa tra 36 e 57 anni. Nessuno di loro, va sottolineato, era stata testata con il tampone per l Covid-19, né erano state ospedalizzate a causa del virus; in tutte era tuttavia stata riscontrata una serie di sintomi tra marzo ed aprile riconducibili a quelli provocati dal coronavirus. Oltre ai partecipanti al progetto, su richiesta dello Stato Maggiore della regione Moesa, il test sierologico è stato esteso ad un altro gruppo di persone per le quali una simile indagine risultava importante: gli operatori sanitari attivi nella regione. Tra i 283 appartenenti a questo gruppo che sono stati sottoposti al test, la percentuale positivi è decisamente superiore: si è attestata al 16,9%, essendo risultate positive 42 persone sottoposte al test. All’incirca la metà degli operatori sanitari risultati positivi al test sierologico è di età inferiore o uguale a 30 anni. Appurato quante persone tra il campione testato hanno sviluppato gli anticorpi al virus SARS-CoV-2, si tratta ora di dare una risposta ad altri interrogativi, in particolare per accertare se chi ha sviluppato questi anticorpi è immune alla malattia e qual è la durata dell’eventuale immunità. Per questo motivo chi è risultato positivo sarà di nuovo sottoposto al test fra sei e dodici mesi.