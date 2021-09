Puntuale come le prime foglie che cadono dagli alberi, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno a Bellinzona si torna a parlare di cultura in termini «politichesi». L’occasione è data dalla discussione sui consuntivi, nella fattispecie quelli degli enti autonomi di diritto comunale. Se ne è avuta la riprova in occasione della seduta di Legislativo della scorsa settimana, durante la quale la destra ha fatto le pulci a Bellinzona Musei e Bellinzona Teatro. Alla fine i conti sono stati approvati a larghissima maggioranza dal plenum.

Dai banchi del gruppo Lega-UDC-Indipendenti non sono però giunte solo voci critiche, ma anche proposte concrete per (ri)dare vigore e slancio ad un settore che troppo spesso finisce sotto i riflettori senza un valido motivo. L’ex sindaco Brenno Martignoni Polti,...