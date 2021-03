Mostrare la propria vicinanza alla comunità che tanto sta soffrendo a causa della pandemia dedicando un programma musicale alla memoria delle vittime della COVID-19. Questa la proposta di 753ArteBellezza, l’associazione bellinzonese che promuove eventi culturali in tutto il cantone. Il primo appuntamento di quest’anno, che verrà trasmesso in streaming dal Centro Spazio Aperto, è in calendario domenica 28 marzo: il concerto che aprirà la rassegna «L’Estro Armonico» e che vedrà esibirsi Susannah Haberfeld (mezzosoprano) insieme a Grazia Galletta e Michele Masserano (pianoforte) sarà preceduto dagli interventi del direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa e dal sindaco della Turrita Mario Branda.

Non da ultimo l’associazione presieduta da Grazia Galletta intende avviare, in ottobre, il progetto denominato «Mekseb e Ale». Progetto che si prefigge di offrire, il sabato pomeriggio, l’opportunità a bambini ticinesi in difficoltà economiche e figli di rifugiati di usufruire gratuitamente dell’insegnamento della musica. Le lezioni si svolgeranno nella sede di 753artebellezza, in via Orico, e saranno promosse in collaborazione con altre associazioni ed enti. Info sul sito Internet.