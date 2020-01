Voce di Blenio da mezzo secolo

È uscito di recente il primo numero del 2020 del mensile «Voce di Blenio», organo di stampa vallerano che festeggia mezzo secolo di vita. Un anniversario prestigioso per un piccolo mensile locale - che conta 2.400 abbonati in valle e fuori Distretto – e che è stato sottolineato in particolare già con il numero 600 del dicembre scorso. Un’edizione di 24 pagine con numerosi articoli commemorativi che ripercorrevano la vita del mensile, dai motivi che hanno portato i lungimiranti promotori alla sua nascita fino ai giorni nostri. Con l’anno nuovo la Fondazione Voce di Blenio, presieduta da Tarcisio Cima, ed il suo comitato redazionale, diretto da Mara Zanetti Maestrani, hanno deciso di rinnovare la grafica della Voce. Un’impaginazione giovane e fresca, curata dalla Tipografia Dazzi SA di Chironico-Biasca, e un formato leggermente più piccolo, ma sempre tabloid che tra l’altro consentirà in futuro al mensile di sfuggire alla pellicola di plastica che avvolgerà via via sempre più riviste e periodici. Lo scopo di questi cambiamenti, come si legge nella prima pagina della Voce, è quello di «migliorare e rendere più piacevole e scorrevole la lettura per chi sfoglia di mese in mese, o solo saltuariamente, la “Voce”».