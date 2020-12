«Oltre a non saper gestire in maniera oculata e sostenibile i progetti in corso, non mostra nemmeno la capacità di saper riconoscere i propri errori e le proprie inadeguatezze, occultando intenzionalmente le proprie responsabilità di gremio collegiale e scaricandole a valle sulle singole persone o sull’amministrazione comunale». Presentata oggi alla stampa al Centro Spazio aperto, la lista alternativa di sinistra fa un’analisi impietosa del Municipio di Bellinzona in questa prima legislatura «aggregata». E non fa mistero dei suoi obiettivi: una buona rappresentanza in Consiglio comunale e l’approdo proprio nell’Esecutivo, dove portare un’altra visione delle cose e far capire che così non va. Verdi, ForumAlternativo, Movimento per il socialismo, Partito operaio popolare e Indipendenti - uniti in una nuova esperienza alle elezioni comunali del 18 aprile 2021 - ricordano di essere «le sole che costantemente hanno denunciato tale malgoverno, dovendo spesso usare anche toni forti per sovrastare l’assordante silenzio eretto dai partiti di maggioranza a difesa dei propri scranni». Ed è con «coerenza e determinazione» che presentano sette nomi: Elisa Chiappuzzi di Gnosca, Marco Noi di Bellinzona e Giulia Petralli di Camorino per I Verdi; Lorenza Giorla di Giubiasco e Alessandro Robertini di Sementina per il ForumAlternativo; Matteo Pronzini di Bellinzona e Monica Soldini di Camorino per l’MPS.

I sette candidati al Municipio: da sinistra Robertini, Noi, Giorla, Petralli, Pronzini, Chiappuzzi e Soldini. @CdT/Chiara Zocchetti

«Non ci sottrarremo alla lotta»

Non c’è il rischio che puntando alla «stanza dei bottoni» si debba poi scendere a compromessi e di erodere un po’ la vocazione d’opposizione? No, risponde Marco Noi: «Anche in Municipio non ci sottrarremo, anzi, vorremmo portare un po’ di realismo, si pensi alle Opere pubbliche sovraccaricate e ora mortificate: abbiamo constatato che in questi primi quattro anni la collegialità è stata più che altro un paravento dietro cui nascondere ciò che avviene». Si tratta dunque di «far emergere le contraddizioni come quella per cui, nonostante l’immagine di unità che si vuole trasmettere, in realtà la compagine sta perdendo pezzi» Il riferimento è appunto ai sorpassi di spesa in tre opere pubbliche, tema rovente che sarà il piatto forte della seduta di Legislativo di stasera. Ed è solo uno degli argomenti su cui la lista intende profilarsi insieme a quello della pianificazione territoriale («contro la cementificazione ben rappresentata dal futuro comparto delle Officine»), del personale della Città («le cui condizioni lavorative sono peggiorate»), oltre a quelli della socialità più in generale, così come della cultura e della formazione. A fare le spese delle politiche dell’Esecutivo sarebbero gli stessi cittadini che, «sedotti da luccicanti proclami, si trovano ora a pagare il prezzo dell’imperizia municipale attraverso costi supplementari, peggioramenti nelle condizioni lavorative e pensionistiche, disservizi, erosione della resa dei piccoli immobili da reddito, deturpamento della qualità del territorio e degli ecosistemi sovraccaricati eccessivamente, progetti già decisi dai vecchi comuni lasciati ora nei cassetti». Insomma, secondo la lista alternativa della sinistra questo non è certo «il ritratto del tanto auspicato miglioramento della qualità di vita». Opposizione, dunque. «Del resto l’esperienza ha dimostrato che non è impossibile stare nelle istituzioni e al contempo opporsi», ha sottolineato Matteo Pronzini a cui ha fatto eco Alessandro Robertini: «Opposizione anche in Municipio, dove nonostante la rappresentanza socialista la Città in questi ultimi anni non è stata affatto sociale, andando addirittura un po’ più a destra».

Il programma

Quale il programma, dunque? Contempla tre grossi «cantieri», su cui si sono espressi tutti i candidati, ognuno con focus su un determinato aspetto. Sintetizzando, per ambiente, territorio e clima, si sottolinea che «la pianificazione non può essere subordinata ad una cieca crescita demografica per avere più indotto fiscale o per saziare appetiti speculatori, ma deve essere orientata alla valorizzazione e risanamento del tessuto urbanistico preesistente e a quei necessari adattamenti affinché vi sia un sano dialogo tra i vari quartieri, una sana relazione con l’ambiente e gli ecosistemi che ci garantiscono la sopravvivenza e una mobilità sostenibile e pubblica che si centra sullo spostamento dolce e capillare». In tema di socialità, cultura e formazione, la lista vuole sostenere «una politica di cura e accoglienza che parta dalla necessità di soddisfare i bisogni presenti sul territorio; questo può avvenire solo mettendo a disposizione strutture e risorse finanziare e coinvolgendo personale e utenti nel decidere democraticamente gli obiettivi lavorativi e formativi da raggiungere». Infine, per quanto riguarda l’economia, si intende mettere «al centro la necessità di difendere gli interessi di coloro che vivono del proprio lavoro: in prima fila i salariati del settore pubblico e di quello privato, che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione; ma anche quei piccoli artigiani, commercianti, indipendenti che partecipano in prima persona alle attività delle loro imprese».

