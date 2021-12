«Voglio dare una svolta alla mia vita. Il carcere mi ha fatto riflettere»

«Voglio dare uno svolta alla mia vita. In carcere ho avuto modo di riflettere e anche di guadagnarmi la fiducia di molte persone, tra le quali anche un poliziotto. Non posso deluderli». Sembra davvero deciso a dare un taglio netto al passato il ragazzo di 25 anni del Bellinzonese a processo da stamattina di fronte la Corte delle Assise correzionali. E a dargli una mano sembra disposto anche il procuratore pubblico Moreno Capella. Per il giovane ha infatti proposto 36 mesi di detenzione, senza opporsi all’eventuale sospensione condizionale della pena per un periodo di 5 anni e a patto che, una volta uscito dal carcere, segua le misure di condotta che gli dovessero essere imposte dal giudice Siro Quadri, presidente della Corte delle Assise criminali chiamate a giudicare il 25.enne. «È una persona alla quale non me la sento di togliere un’ultima possibilità» ha affermato il pp Capella, rammentando i precedenti, anche specifici, del giovane che nel 2018 venne condannato a 3 anni e mezzo di carcere per reati legati al consumo e spaccio di droga, nonché per rapina». Fallito il trattamento terapeutico al quale era stato sottoposto, il 25.enne ci è di nuovo cascato incorrendo in una lunghissima serie di reati dei quali deve rendere ora conto in aula. Ad iniziare dall’aggressione del 2 dicembre 2020 ai danni di un coetaneo che ospitava nel suo appartamento in piazza del Sole a Bellinzona. Aggressione che, secondo l’accusa, non sarebbe stata altro che una spedizione punitiva attuata insieme ad un altro giovane. Aggressione della quale, a giudizio della difesa sostenuta dall’avvocato Andrea Sanna, il giovane non può essere accusato: non vi ha preso parte attivamente, anche se ha aperto la porta dell’appartamento in centro città lasciando che il ragazzo che lo accompagnava si accanisse contro il suo coinquilino. E non gli può essere imputato nemmeno il sequestro di persona, dato che non è provato che sia stato lui a rinchiudere la vittima dell’aggressione nel suo appartamento. Sia come sia, per liberare il ragazzo pestato dovettero intervenire i pompieri che con l’autoscala entrarono nell’appartamento da una finestra, dato che era risultato impossibile scardinare la porta d’ingresso.