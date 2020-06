L’associazione Franca lancia il programma della colonia diurna denominata «Voglio un mare senza bufera», aperta a tutti i bambini delle scuole elementari e medie della Svizzera Italiana, che avrà luogo durante tutto il mese di luglio nella sala del Centro civico di Arbedo. L’impegno dell’associazione anche in questa particolare situazione dettata dalla pandemia, spiegano i promotori, «è rivolto ai bambini e alla promozione dei loro diritti, perché pensiamo che questo particolare momento abbia bisogno di parole, immagini e consapevolezze nuove, con l’obiettivo primario di restituire serenità e libertà a coloro che hanno sofferto maggiormente questa emergenza sanitaria, vale a dire i bambini». Le attività della colonia rappresentano un’altra iniziativa per dimostrare concretamente che è necessario rimettere i bambini al centro del dibattito pubblico. «Una volta fatte ripartire le aziende e l’economia è giusto pensare anche a come ripristinare la normalità nella vita dei bambini che deve essere fatta di diritto al gioco, diritto all’educazione, diritto alla socializzazione e alla crescita», sottolinea l’associazione. «Siamo pronti, quindi, a proporre alcune attività creative di fotografia, yoga, fiabe, teatro, burattini, musica, gite e giochi in cui bambini e ragazzi potranno ritornare ad essere protagonisti del loro tanto auspicato tempo libero. L’appuntamento è dalle 9 alle 16 al centro civico d’Arbedo, dal 30 giugno al 31 luglio, «per navigare a vista, ma con ottimismo, coraggio, fiducia nel futuro e con tanta voglia di giocare».». Informazioni e iscrizioni allo 079/435.79.82; www.associazionefranca.ch.