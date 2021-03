La sala del Consiglio comunale si presenterà in una nuova veste, con voto elettronico e un moderno impianto audio-video, al più tardi nel mese di settembre. Lo indica il Municipio nella risposta ad una interpellanza, poi trasformata in interrogazione, di Emilio Scossa-Baggi (PPD). Il progetto, spiega ancora l’Esecutivo, ha subito una battuta d’arresto a causa della pandemia. Il Servizio gestione stabili che se ne occupa è stato infatti impegnato su più fronti: dal supporto all’allestimento e alla gestione del centro tamponi al mercato coperto di Giubiasco agli interventi resisi necessari per mettere in sicurezza gli uffici amministrativi, le sedi scolastiche, senza dimenticare l’allestimento del centro vaccinale nell’aula magna delle Scuole nord di Bellinzona). Va inoltre rammentato lo stop forzato a causa del lockdown la scorsa primavera. «Le procedure di delibera sono comunque in corso e il progetto sarà portato a termine entro giugno» annuncia il Municipio, precisando che, come detto, la rinnovata sala del Consiglio comunale sarà e messa a disposizione al più tardi per la prima seduta dopo la pausa estiva. E ciò tenuto conto che è ipotizzabile dover svolgere le prossime sedute del Legislativo ancora nella palestra del Ciossetto di Sementina. «Non è escluso che possa venir effettuata una prova dell’impianto wireless e del voto elettronico già in una delle sedute a Sementina» conclude l’Esecutivo cittadino .