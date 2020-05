Lodevolissima iniziativa del Municipio di Serravalle allo scopo di favorire il rilancio del settore della ristorazione, duramente toccato dall’emergenza sanitaria. In sostanza, le persone maggiorenni residenti nel Comune della Valle del Sole riceveranno un buono di 20 franchi per una cena negli esercizi pubblici (ristoranti, grotti, agriturismi, bed&breakfast, ristori alpini e capanne) presenti sul territorio di Serravalle nonché un buono bibita (fino a 5 franchi) nei bar, sempre in paese, da scontare entro il 30 settembre. Un’azione dunque più che mai utile in questo momento difficile, soprattutto per un settore che è stato confrontato ad una lunga e forzata chiusura prima di poter tornare finalmente ad accogliere indigeni e turisti dall’11 maggio scorso.