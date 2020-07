Una televisione di ultima generazione e tutto il mondo di MySports. Dal corrente mese cambia il modo di vedere con wambo. Con un’imperdibile offerta lancio. L’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) si conferma innovativa e lancia wamboTV. È fornita da Android e propone una grande novità: il televisore diventa una TV di ultima generazione (compatibile anche con Apple). Si tratta di un’esperienza di visione che consente di personalizzare la televisione scaricando le proprie App preferite. Con la nuova wamboTV sarà inoltre possibile in futuro la visione di contenuti in 4K. Duecento i canali disponibili, di cui 56 in lingua italiana.