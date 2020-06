C’è stato eccome, almeno così pare, il tanto auspicato effetto «Mike Pompeo» sul turismo ticinese. La visita del Segretario di Stato americano, il 2 giugno 2019, al Castelgrande di Bellinzona, dove incontrò il consigliere federale Ignazio Cassis, si sta rivelando una vera manna dal cielo per il nostro Cantone. Le cifre dei pernottamenti dei cittadini a stelle e strisce – se confrontate con quelle dei due anni precedenti – parlano chiaro: in media si tratta di un aumento di circa il 20%. Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci e mettiamo tutte le carte in tavola nella massima trasparenza.

Non si può sapere, con certezza, se questa crescita è da ricondurre esclusivamente all’eco mediatica che hanno avuto, pure nella Patria del baseball, i colloqui diplomatici svoltisi nel maniero principale della Turrita. Ma indubbiamente male non hanno fatto, se ci limitiamo ad analizzare i dati che ci sono stati forniti negli scorsi giorni dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR-BAT) e dall’Agenzia turistica ticinese.

«I manieri attrattori cantonali»

E vi diremo di più. A beneficiare maggiormente dell’illustre ospite è stato il resto del Sud delle Alpi più che Bellinzona, che lo ha accolto con tutti gli onori ma anche con qualche polemica (strade chiuse, disagi al traffico, imponente dispiegamento di forze di polizia per rispettare i livelli di sicurezza imposti dai protocolli internazionali, eccetera) e alcune voci fuori dal coro per la politica estera portata avanti dal presidente Donald Trump. «C’è stato un importante aumento a livello cantonale di turisti americani, soprattutto a partire proprio dal giugno 2019. Non so se si possa parlare effettivamente di ‘effetto Pompeo’, ma di sicuro ha aiutato. Per quanto riguarda invece la nostra OTR e i castelli, la crescita è stata per contro molto lieve. A conferma una volta ancora dell’importanza dei tre fortilizi quali attrattori su scala cantonale piuttosto che regionale», sottolinea il direttore Juri Clericetti. Non ci resta dunque, ora, che passare in rassegna le cifre nude e crude.

Autunno-inverno da record

Partendo logicamente dal giugno 2019. I pernottamenti da parte dei turisti USA in Ticino sono stati 11.247 (sul totale di 267.747, equivalente pertanto al 4,2%); l’anno precedente erano stati 9.265 e nel 2017 8.926. Proseguiamo con gli altri mesi estivi. Luglio: 10.223 (2019), 9.242 (2018) e 8.770 (2017). Cifre più o meno simili in agosto: 10.284 (2019), 9.216 (2018) e 8.214 (2017). Veniamo a settembre. I dati sono i seguenti: 11.251 (2019), 9.350 (2018) e 8.448 (2017).

Il trend positivo è confermato pure da ottobre a dicembre quando, complessivamente, i cittadini a stelle e strisce che hanno dormito nel nostro Cantone sono stati 11.268 nel 2019, 9.157 nel 2018 e 8.524 nel 2017. Concludiamo con il totale degli americani che hanno pernottato a Sud delle Alpi nel 2019 (72.005), 2018 (60.382) e 2017 (57.712). L’aumento è importantissimo.

La maledetta pandemia

Quanto detto finora, ovviamente, crolla come un castello di sabbia di fronte alla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, Stati Uniti in primis. Abbiamo i dati dei pernottamenti dei primi tre mesi del 2020. Eccoli: gennaio (1.445 cittadini americani sul totale di 63.258), febbraio (1.691 su 70.607) e marzo (335 su 49.243: il calo vistosissimo coincide, ça va sans dire, con la fase più acuta della COVID-19 in Ticino). Rispetto ai tre anni precedenti – vi risparmiamo i dati nel dettaglio: ve ne abbiamo già snocciolati abbastanza – sono più o meno stabili, ad eccezione di marzo naturalmente, mese in cui l’emergenza sanitaria ha raggiunto il culmine un po’ ovunque a livello mondiale.

«Purtroppo il coronavirus avrà conseguenze importanti sul nostro settore. Quando si tireranno le somme non avrà senso paragonare i dati del 2020 con quelli degli anni prima. È un peccato perché, come detto, i turisti statunitensi erano in costante crescita», chiosa il direttore dell’OTR-BAT Juri Clericetti. Ma se l’«effetto Pompeo» – se tale si può definirlo, con tutte le puntualizzazioni che abbiamo fatto – è veramente concreto di sicuro riporterà gli americani a Sud delle Alpi appena possibile.

E magari anche lo stesso Segretario di Stato, why not?

