Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Colpisce anziani e persone con problemi alle vie respiratorie, ma anche la categoria dei giovani adulti ed è capitato anche all’ex consigliere di Stato Paolo Beltraminelli. Il peggio per lui sembra essere alle spalle, ma tensione e stanchezza lo accompagnano ancora. La ripresa sarà lunga. Lo abbiamo intervistato: emozioni, sensazioni e tanta incertezza. Ma è sempre stato ottimista e per questo oggi vuole essere un testimonial per sensibilizzare i cittadini.

Paolo Beltraminelli, quali sono stati i primi sintomi che poi hanno portato a diagnosticarle il coronavirus?

«Mercoledì 11 marzo e dapprima apparsa una tosse secca, non ho dato grande importanza perché ogni tanto mi capita essendo asmatico. La notte successiva sono svenuto improvvisamente cadendo...