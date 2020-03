«Stanno lavorando per noi in maniera eccezionale tutte le strutture del Ticino, ma hanno bisogno del nostro aiuto», dice l’ex direttore del DSS. «C’è una sola cosa da fare - prosegue -: stare a casa. Per il nostro bene, per quello dei nostri cari e per tutto il Ticino. Siamo una grande comunità, ce la faremo. Tutti assieme, ma solo rispettando le regole».