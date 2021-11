Il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), da noi interpellato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’offerta formativa per docenti, precisa che quest’anno il parametro è più severo rispetto allo scorso anno: «Basta un caso in una classe e scatta la quarantena». Il dato che potrebbe risultare più «preoccupante» in termini scolastici, semmai, è la necessità per una classe o degli allievi di sottoporsi a più di una quarantena. «Oggi non abbiamo casi di questo tipo», precisa Manuele Bertoli, e quindi leggere di 46 confinamenti in atto «è un dato che colpisce, ma è legato a una presa a carico prudenziale». Sulla possibilità di intervenire in maniera più marcata nelle scuole, il direttore del DECS resta prudente: «Sull’ntroduzione dell’obbligo di indossare la mascherina in quarta e quinta elementare voglio essere molto cauto, perché è un provvedimento piuttosto severo per dei bambini. E ricordo che dall’inizio della pandemia sono ‘‘solo’’ 13 i casi di ospedalizzazione di persone tra 0 e 19 anni e nessuno ha richiesto la terapia intensiva».