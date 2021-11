Ben nove annegamenti nell’estate ticinese

Si tratta di un dato quasi doppio rispetto alla media decennale (5), che per il Cantone «in parte può essere spiegato anche per l’alto afflusso nel 2021 di persone lungo le rive dei laghi e lungo il corso dei fiumi». Nella cifra complessiva figura pure il cittadino kosovaro annegato nel fiume Ticino mentre fuggiva dalla polizia. Ci sono stati 5 annegamenti nei laghi (3 nel Ceresio, di cui 2 alla foce del Cassarate) e 2 nel Verbano. Tre persone hanno perso la vita nei torrenti e una in piscina. Le vittime sono 7 uomini e 2 donne. «Le categorie di persone annegate sono essenziale due: persone con capacità natatorie insufficienti e persone vittime di malori». Nel canyoning quest’anno non vi sono stati fortunatamente decessi, ma 5 infortuni gravi (essenzialmente in Riviera e in Valle Maggia) così come diversi infortuni minori. Sia gli annegamenti sia gli infortuni sono stati prevalentemente a danno di persone straniere o della Svizzera interna.

Per la commissione cantonale Acque sicure, presieduta da Boris Donda e coordinata dalla responsabile della campagna Fabienne Bonzanigo, l’anno 2021 è stato «particolarmente impegnativo». Le conseguenze della pandemia sul turismo già preannunciavano un anno record per quanto riguarda la presenza di ospiti in Ticino e il numero di ticinesi che si sarebbero fermati in loco per godersi le vacanze. Per questo motivo il pacchetto di azioni di prevenzione e di sensibilizzazione è stato molto nutrito. A cominciare dalle affissioni digitali presso i distributori di benzina presenti oltre San Gottardo lungo le principali vie di accesso al canton Ticino, così da sensibilizzare i viaggiatori ancora prima di raggiungere il nostro cantone. Le attività promosse hanno toccato molteplici contesti e interessato a 360 gradi i media, con particolare attenzione anche ai social, affissioni digitali nei mezzi di trasporto pubblici, nei distributori di benzina e negli uffici postali. Inserzioni promozionali e articoli informativi su riviste regionali, riviste turistiche (distribuite anche in Lombardia e nella Svizzera interna), riviste tematiche legate ad attività sportive in acqua. È stata mantenuta l’attività dei pattugliatori tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto nei punti critici dei fiumi Maggia e Verzasca, così come l’hotline canyoning in partenariato con le aziende idroelettriche. Per rimanere nel mondo canyoning, sono stati distribuiti volantini in 5 lingue, tramite i Comuni e le OTR, nei campeggi e negli esercizi pubblici frequentati dai torrentisti.