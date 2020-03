Il giorno dopo la firma da parte del premier Giuseppe Conte del decreto che impone nuove restrizioni fino al 3 aprile per la Lombardia e 14 Province del nord, la situazione in Ticino è stata molto tranquilla per i frontalieri che lavorano nel nostro cantone.

Come preannunciato, anche se in maniera molto meno massiccia del previsto, da lunedì mattina sono stati attuati dei controlli sul transito di cittadini italiani da parte degli agenti della Polizie cantonale e comunali, a poca distanza dai valichi doganali. Dal canto loro le guardie di confine, così come i colleghi della Guardia di finanza, hanno detto di essere molto sollecitati ma di essere ancora in attesa di avere indicazioni più precise sull’applicazione del decreto italiano.

«Siamo sollevati che i lavoratori frontalieri, almeno quelli...