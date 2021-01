«Bene per le competenze, ma vi sono dei punti da chiarire»

«Salutiamo ovviamente in modo positivo i progetti sui treni Astoro in quanto consentiranno agli operai delle Officine FFS di acquisire nuove competenze. Tuttavia prima di rinunciare tout court alla revisione dei carri merci vogliamo, da un lato, prendere finalmente visione del piano industriale del futuro stabilimento. E, dall’altro, valutare possibili soluzioni alternative per proseguire altrove con questa importantissima attività». Il sindacalista e granconsigliere Matteo Pronzini è diviso a metà, come i colleghi della Commissione allargata del personale (CoPe), in merito alla notizia comunicata oggi alla stampa dalle Ferrovie inerente i lavori ai convogli della flotta Astoro che inizieranno nell’ottobre 2022 nel sito industriale cittadino.