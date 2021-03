L’equinozio è un istante più che un giorno: quest’anno avviene esattamente alle 10.37 del 20 marzo. È il momento in cui il Sole è allo Zenit all’equatore, i suoi raggi cadono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra e, in tutto il mondo, il giorno e la notte hanno la stessa durata. Equinozio, in latino, significa notte uguale. Da oggi in poi diremo infatti che le giornate si allungano: il periodo di luce inizierà a durare di più rispetto a quello di buio nel nostro emisfero. Avviene invece l’opposto in quello australe, dove oggi inizia l’autunno.