Benzina ai minimi, ed è corsa al gasolio

Ha fatto molto scalpore nelle scorse settimane il fatto che il prezzo del barile di petrolio è andato in territorio negativo, e più esattamente a -37 dollari. Questo è dovuto al forte calo della domanda provocato dalla chiusura in molti Paesi delle attività economiche dovuta al coronavirus , di fronte alla quale si è creato un eccesso di offerta legato ad una mancanza di luoghi dove immagazzinare il petrolio. Bisogna dire che questo prezzo negativo era riverito solo ad un future, quello di aprile, che è scaduto il 21 del mese. Il prezzo effettivo del petrolio non è invece mai stato negativo. Ma comunque è sceso molto negli ultimi mesi. Ieri la qualità WTI quotava 17,22 dollari al barile, e il Brent 21,74 dollari. A inizio anno quotavano rispettivamente attorno a 60 dollari e a 65 dollari al barile.

Calo impressionante

La discesa quindi è stata impressionante. Tuttavia, come molti avranno notato, in Svizzera la flessione del prezzo del petrolio è stata meno accentata. Come mai? Questo fenomeno è dovuto al fatto che sul prezzo della benzina giocano molti costi e tasse che non hanno niente a che vedere con il corso del petrolio. Seguiamo il percorso del petrolio, per capire come mai il prezzo della benzina in paragone scende molto meno. Innanzitutto, la benzina che viene consumata in Svizzera normalmente viene acquistata nel porto olandese di Rotterdam, e al 75% è costituito da prodotto finito, mentre il restante è materia prima che viene lavorata nella raffineria di Cressier. La benzina a Rotterdam ha una variazione giornaliera ed è quotata in dollari. Prendiamo l’esempio di venerdì. Il petrolio (qualità Brent) costava 21,76 dollari al barile, che fa 190 dollari alla tonnellata, che deve essere convertito il franchi. Quindi c’è già un problema: se il dollaro si rafforza, il prezzo della benzina scende meno di quello del petrolio.

Le tasse pesano

A questo c’è da aggiungere il trasporto (che di solito avviene su chiatta lungo il Reno) e la tassa sui carburanti di 73 centesimi al litro, e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari al 7,7% del prezzo totale di vendita. Insomma, come si vede il prezzo della benzina deve tenere conto di molti fattori, che non hanno niente a che vedere con il prezzo del petrolio. E ricordiamo che circa metà del prezzo alla stazione di servizio è dovuto a tasse, che non variano minimamente nel tempo. Per questo il prezzo della benzina (vedi grafico sopra) in queste settimane è diminuito meno rispetto a quello del petrolio.

Olio da riscaldamento a ruba

È un buon momento per acquistare l’olio da riscaldamento. Infatti, i prezzi sono molto bassi. Fermo restando che ci sono 24,33 centesimi al litro di tasse (ossia circa il 45% del prezzo attuale é costituito da tasse), il prezzo finale d’acquisto per il consumatore attualmente si aggira attorno a 60 franchi per 100 litri per un quantitativo di 5 mila litri (prezzo fornitoci da un operatore ticinese). A inizio anno era attorno a 90-95 franchi per/100 litri. Chiaramente, lo sottolineiamo, questi sono prezzi indicativi, variano di giorno in giorno, e tutti i fornitori sono a disposizione dei clienti per fornire quotazioni giornaliere aggiornate.

«C’è una grande differenza - spiega Carlo Righetti, presidente di Swissoil Ticino - fra il mercato del petrolio e il mercato del prodotto finito. Oggi è chiaro che c’è pochissima richiesta di benzina e diesel, mentre invece è salita quella di olio da riscaldamento, visti i prezzi bassi. Per ritrovare prezzi così bassi dobbiamo andare indietro di 15 anni, e ora chi ordina 5 mila litri, risparmia attorno a 1000-1500 franchi rispetto all’inizio dell’anno».

Comprare a termine

«È anche possibile - nota - acquistare il gasolio oggi e ricevere la fornitura più tardi, ma chiaramente questo ha un costo. È una possibilità utilizzata da molti clienti, dato che il termine per la consegna é entro la primavera 2021. Ad ogni modo, acquistare oggi l’olio da riscaldamento è comunque un affare, anche pagando il sovrapprezzo necessario a posticipare la consegna, visto che in futuro il prezzo potrebbe tornare a livelli analoghi a quelli a cui eravamo abituati fino a qualche settimana fa».

«Anche con il virus tutti i fornitori sono sempre rimasti operativi - conclude - poiché svolgiamo un’attività indispensabile, e ora abbiamo tutti tanto lavoro, perché molte cisterne sono vuote».

