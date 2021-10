«Il Ticino è stato, in assoluto, il cantone più colpito dalla riduzione della vendita di carburante negli ultimi due anni».

A parlare è Matteo Centonze, presidente di ATSS, l’associazione ticinese stazioni di servizio. Un calo stimato attorno al 35% per il 2020 e che non accenna a diminuire neppure nel 2021. Le proiezioni per l’anno in corso indicano addirittura una flessione superiore. «Rispetto al 2019 la situazione riscontrata nei primi 8 mesi dell’anno si è ulteriormente aggravata. La contrazione media registrata fino ad agosto ha raggiunto il 37%».

Una tendenza, dunque, che prosegue nonostante le restrizioni legate alla pandemia siano progressivamente rientrate. «Siamo tutti molto preoccupati, in quanto la ripresa è molto lenta. Le incertezze sono molteplici. Non vi è soltanto la pandemia...