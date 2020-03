«Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in data odierna dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia Martin Dumermuth, il Consiglio di Stato tiene a ribadire quanto già dichiarato dal suo Presidente ieri: il Consiglio di Stato è fiducioso che il Consiglio federale possa comprendere le decisioni prese dal Cantone Ticino. Decisioni che rimangono in vigore e che tengono conto delle particolarità riguardanti il nostro territorio, confrontato con uno scenario ben diverso rispetto ad altre realtà cantonali». Con queste parole il Governo cantonale rimane sulle proprie posizioni malgrado la presa di posizione di Berna.

In una conferenza stampa tenutasi nel primo pomeriggio di oggi, il direttore dell’Ufficio federale di giustizia Martin Dumermuth ha spiegato che il Governo ticinese è andato oltre le proprie competenze decidendo la chiusura generalizzata delle aziende non essenziali: «È una disposizione non conforme al diritto federale. I Cantoni non possono regolare nulla nei campi di preminenza della Confederazione, al massimo si può agire su singoli casi». Di conseguenza, «un’impresa che è stata chiusa potrebbe richiedere una compensazione, e potrebbe essere il Cantone a pagare questo indennizzo, ma la questione è ancora aperta».