Lo scorso 13 dicembre, con l’inaugurazione ufficiale della nuova galleria di base del Monte Ceneri, il Ticino ha dato il via alla tanto attesa «rivoluzione del trasporto pubblico» e alla creazione della «Città Ticino». Ora, per sfruttare appieno le potenzialità di quest’opera bisognerà attendere i primi giorni di aprile, quando entrerà in vigore l’orario definitivo dei trasporti pubblici per il 2021. La politica, però, nel frattempo guarda già ad orizzonti ben più lontani.

Il 15 dicembre, a livello federale si è conclusa l’audizione dei Cantoni sul nuovo «Piano settoriale dei trasporti», ovvero il documento (la cui ultima versione risaliva al 2006) che fornirà alle autorità il quadro di riferimento per lo sviluppo a lungo termine (2050) del sistema globale dei trasporti in tutto il Paese. Con l’audizione, i rispettivi Cantoni hanno quindi dato a Berna le proprie indicazioni ed osservazioni per migliorare il documento programmatico, e il Consiglio di Stato ticinese è tornato a sollecitare le autorità federali su alcuni dossier. A partire, in particolare, dal completamento di Alptransit da nord a sud del cantone.

Gli aspetti da integrare

«La visione prospettata al 2050 per l’area d’intervento Città Ticino risulta carente sotto alcuni aspetti essenziali che chiediamo di integrare», si legge nella lettera del Governo ticinese inviata a Berna. Tra le richieste, come detto, figura il completamento di Alptransit, non contemplato nel documento programmatico: «Va rafforzata l’importanza delle opere di completamento (...) quali elementi di integrazione della Città Ticino nel contesto dei corridoi Milano-Zurigo/Basilea e Genova-Rotterdam, per il traffico merci e passeggeri».

Tra le richieste il Consiglio di Stato rimarca che «a prescindere dalle decisioni non ancora prese dal Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria, la visione della Città Ticino 2050 deve comprendere il completamento di Alptransit tra Biasca e Chiasso». Più nel dettaglio, il Governo chiede di «inserire nel capitolo dedicato alla ferrovia le seguenti infrastrutture: AlpTransit tratta Riviera, AlpTransit aggiramento Bellinzona, AlpTransit Lugano-Chiasso, collegamento Cadenazzo-Luino (Gronda Ovest), terzo binario Bellinzona-Giubiasco, aumento delle frequenze FART Locarno-Intragna».

A cavallo del confine

Sempre a proposito della Città Ticino, il Consiglio di Stato nella sua missiva inviata a Berna ha fatto delle puntualizzazioni anche riguardo ai collegamenti transfrontalieri. Viene infatti spiegato che «anche per quanto concerne i flussi trannsfrontalieri, vanno sottolineati alcuni aspetti importanti per la Città Ticino e l’area transfrontaliera». Innanzitutto, rileva il Consiglio di Stato, «a differenza di altri agglomerati transfrontalieri svizzeri, il peso demografico maggiore ricade sul lato italiano, con grandi flussi di traffico pendolare quotidiano verso il Ticino». L’Esecutivo cantonale evidenzia inoltre che «la collaborazione con le iistituzione d’oltre confine non è inoltre facilitata dalla centralità del sistema italiano e dalle differenti priorità, che non sempre coincidono con quelle svizzere e ticinesi. Questo è un aspetto da non sottovalutare». Ma non solo. Nella lettera a Berna il Consiglio di Stato scrive: «Va anche segnalata la problematica delle capacità sulla tratta ferroviaria Chiasso-Milano che non consente di gestire efficacemente i collegamenti regionali transfrontalieri, quelli internazionali e i treni merci. Nello specifico, i problemi maggiori riguardano la capacità (attuale) dell’infrastruttura e dei convogli, la qualità del servizio (puntualità) e la necessità di aumento delle prestazioni in generale».

Per questi motivi, nelle richieste, il Governo ticinese domanda di citare nel capitolo relativo alla Città Ticino «le principali sfide inerenti i collegamenti transfrontalieri sopra menzionate, nonché un maggior sostegno della Confederazione nella collaborazione con lo Stato italiano, anche al di fuori dei programmi di agglomerato». Più concretamente, conclude l’Esecutivo cantonale, «va inserito l’impegno a collaborare con i partner italiani affinché la tratta ferroviaria Chiasso-Milano venga adeguatamente potenziata».

