Dopo la conferenza stampa di ieri a Bellinzona in cui il capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, a nome del Consiglio di Stato, ha reso noto l’annullamento delle elezioni comunali, oggi a collegarsi in diretta streaming dalla sala del Gran Consiglio sono stati il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta e il consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno.

«La presenza di Alain Berset è importante per il nostro cantone e per la popolazione», ha esordito il presidente del Governo Christian Vitta. «Il Ticino è stato il primo cantone ad aver visto la diffusione del virus. L’incontro odierno ci ha permesso di fornire un quadro dettagliato di quanto sta avvenendo qui in Ticino». «Limitare la diffusione del virus nel nostro cantone è prioritario, confidiamo nello spirito solidale degli altri cantoni e della Confederazione», ha aggiunto Vitta, esortando i cittadini al rispetto delle norme, «anche durante questo lungo e soleggiato ponte festivo: limitate al minimo i contatti, niente grigliate di gruppo. Siate responsabili».

50 milioni per l’economia ticinese

Il Governo ticinese ha già attuato un pacchetto di misure per le imprese: «Abbiamo coinvolto BancaStato e stiamo cercando di sbloccare 50 milioni a favore dell’economia del nostro cantone». In conclusione, Vitta ha auspicato che si possa affrontare questo periodo «con i valori che hanno reso grande il nostro Paese: solidarietà, vicinanza e unione. Valori che devono accompagnare l’agire di tutta la collettività».

Al lavoro per aumentare i posti in terapia intensiva

«Abbiamo adeguato le misure in base all’evoluzione dei contagi», ha aggiunto il presidente del Governo ticinese. «Stiamo lavorando per aumentare i posti in terapia intensiva, arrivando quasi a 100». Ma i macchinari da soli non bastano, «serve avere anche il personale sanitario», ha ricordato.

Berset: «Viviamo giorni difficili»

Da parte sua il consigliere federale Alain Berset ha spiegato: «Viviamo giorni difficili, che ci hanno spinto ad adottare misure drastiche. Il Ticino è stato pioniere nella lotta al coronavirus: il governo ticinese ha preso per primo decisioni difficili». «La Svizzera è con il Ticino, che lotta in prima linea contro il virus», ha detto Berset.

«Sistema sanitario vicino al limite»

«L’aumento dei ricoveri ci mostra che il sistema sanitario sta arrivando al limite. Vediamo cose che non potevamo immaginare qualche settimana fa», ha spiegato ancora il consigliere federale. «L’aiuto intercantonale - ha proseguito - è un valore che va messo in campo ora. Qui in Ticino abbiamo attuato tutte le misure possibili, il Ticino ha fatto un lavoro eccellente ma ora serve il sostegno di tutta la popolazione per superare questo momento difficile». «Abbiamo mobilitato fino a 8 mila militi, questo dimostra che abbiamo preso molto sul serio la situazione». Lo scambio di stamattina «ci deve aiutare a migliorare ulteriormente la lotta al coronavirus».

«La situazione in Ticino è drammatica», gli ha fatto eco da Berna Daniel Koch in occasione della conferenza stampa sulla situazione coronavirus in Svizzera. Koch ha in sostanza confermato quanto dichiarato l’altra sera alla RTS. Considerata la rapida evoluzione dei contagi la capacità dei reparti di cure intensive dei nosocomi ticinesi lunedì potrebbe essere al limite.

Nuove misure in arrivo per l’economia

«Sappiamo che le misure prese limitano la nostra vita e ostacolano le attività economiche, ma il fatto che siano state adottate ci deve far capire che la situazione deve essere presa molto seriamente», ha continuato Berset. Il governo federale intende fornire a breve una risposta concreta al mondo economico: «Faciliteremo l’accesso a fondi importanti, faremo sì che nessuno resti indietro. Dopo le misure drastiche dobbiamo pensare all’economia. I 10 miliardi di aiuto all’economia già annunciati sono soltanto una base. Nei prossimi giorni arriveranno nuove misure».

«State a casa, tenete duro e non perdete la speranza»

«State a casa, tenete le distanze: è l’unico modo per garantire l’accesso alle cure a tutti. Tenete duro e non perdete la speranza», ha esortato il consigliere federale.

«Ondata epidemica più forte di quanto pensavamo»

«Questa ondata epidemica è più forte di quanto pensavamo, quale sarà la durata di questa epidemia dipenderà dall’efficacia delle misure messe in campo. Speriamo di rallentare il contagio per attenuare la pressione sui servizi sanitari», ha detto Berset rispondendo a una domanda. «Le conseguenze economiche saranno molto importanti, e non solo per noi. A livello sociale - ha aggiunto - quello che stiamo vivendo è qualcosa di unico: la nostra vita è diversa da quella che avevamo prima, questa storia ci cambierà».

«Siamo il terzo Paese per numero di test eseguiti»

«Uno dei beni più richiesti ora a livello mondiale è il tampone, la pressione è enorme ma abbiamo un ente abituato a gestire queste situazioni. Cerchiamo di far sì che materiali sanitari e farmaci arrivino laddove c’è necessità», ha spiegato il consigliere federale, che a proposito dei tamponi ha sottolineato: «La Svizzera è uno dei tre Paesi al mondo che ha fatto più test sugli abitanti. Facciamo il possibile ma per fare i test serve continuare ad acquistare i tamponi. È una lotta quasi quotidiana per accaparrarsi i reagenti».

