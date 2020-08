Questa sera a Giubiasco, durante il Comitato cantonale del PS, il direttore del DECS Manuele Bertoli ha approfittato per aggiornare i presenti sul «pacchetto» di misure per la riforma della scuola che verrà discusso lunedì dalla Commissione formazione e cultura le cui anticipazioni sono emerse nella giornata di oggi e che prevede, tra le altre cose, un limite massimo di 22 studenti alle Medie. «La riforma della scuola è un discorso che va avanti da anni, e finalmente - ma faccio gli scongiuri in attesa del voto - verranno fatti dei passi avanti», ha commentato il consigliere di Stato, precisando poi che «la soluzione alternativa della Commissione riguardo al numero minimo di allievi per le Elementari (ndr. che non sarà abbassato a 22 come chiedeva il messaggio governativo) è un compromesso soddisfacente», ha detto stasera il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Più in generale, riferendosi alla crisi legata alla pademia, Bertoli ha voluto rimarcare che questo compromesso «arriva in un momento difficile». «Se questa è la soluzione che verrà votata dal Gran Consiglio sono contento», ha sottolineato, ammettendo poi che pur non essendo il progetto ‘‘la scuola che verrà’’ «è comunque un passo avanti». Riguardo all’accordo politico trovato in Governo nell’estate del 2019 il consigliere di Stato non ha mancato di lanciare una frecciatina: «Il patto complessivamente viene mantenuto, anche se qualche strattone è arrivato soprattutto da destra».